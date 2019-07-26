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Google AMP özelliği görsel aramalara geliyor

Google, hızlandırılmış mobil sayfalar (AMP) özelliğini görsel arama sonuçlarına da yerleştirecek.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 12:03..
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Accelerated Mobile Pages (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) anlamına gelen AMP, ilk olarak 2015 yılında duyurulan açık kaynak kodlu bir projedir. Mobil internet sayfalarının yükleme sürelerini en aza indirmek için tasarlanan AMP, şu anda milyonlarca internet sitesi tarafından da kullanılıyor.

İnternet sitelerini ziyaret eden kullanıcıların hemen çıkma oranları, sitenin yavaş açılmasıyla doğru orantılıdır ve Google bu konuya oldukça fazla önem veriyor. AMP projesi ile sitelerin açılış hızlarını artıran şirket, aynı zamanda AMP sayfalarına sahip internet sitelerine arama sonuçlarında da öncelik veriyor.

(AMP desteğine sahip mobil sayfaların sonunda, aşağıdaki resimden de görebileceğiniz gibi şimşek işaretine benzer bir ikon bulunuyor.)

GOOGLE AMP

GOOGLE AMP GÖRSEL ARAMA SONUÇLARINDA DA KULLANILACAK

Google AMP sayesinde, internet sayfalarının mobil sürümlerinin daha hızlı açıldığından bahsetmiştik. Şirket, şimdi de AMP sayesinde görsel aramalardan ilgili web sitesinin hızlı ve basit bir şekilde görüntülenmesini sağlayacak.

Örneğin Google görsel aramalarda herhangi bir görsele tıkladığınızda, ekranın alt tarafında ilgili internet sitesinin bir önizleme sürümü açılacak. Ardından basit bir yukarı kaydırma hareketiyle, ilgili internet sitesi hızlı bir şekilde açılabilecek.

Örnek gösterim içi aşağıdaki görsele göz atabilirsiniz.

Google AMP özelliği görsel aramalara geliyor

Gitmek için kaydır özelliğini kullanabilmek için AMP desteği bulunan internet sitelerinin herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Şirket, otomatik olarak AMP özelliğini tespit ettiği bütün internet sitelerinde bu özelliği hayata geçirecek.

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