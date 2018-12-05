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Google AR Pocket ile telefonunuzu sanat müzesine çevirin

Google'ın AR Pocket Gallery isimli uygulamasını kullanarak telefonunuzda harikalar yaratabilirsiniz.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 13:31..
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Google'ın AR Pocket Gallery isimli uygulaması, telefonunuzu bir sanat müzesine dönüştürüyor. Arama devi, sanat galerileri oluşturmak için artırılmış gerçeklik kullanan Sanat ve Kültür uygulamasında bir Cep Galeri özelliği sunuyor.

Google AR Pocket ile telefonunuzu sanat müzesine çevirin

Uygulamanın başlangıcında bir oda seçtikten sonra içindeki tablolara göz atabiliyor, isterseniz ayrıntılı olarak her tarafı inceleyebiliyorsunuz. Google'a göre, bu resimlerden 8 tanesi, en yüksek çözünürlüklü resimler olarak uygulamada yer alıyor. Ayrıca uygulama içinde çeşitli resim turlarına da katılabiliyorsunuz.

Bu özellik, hem Android hem de iOS'ta kullanılabilir. Ancak, bunu denemek için  Android telefonunuzda ARCore, iOS telefonunuzda ise ARKit özelliğinin olması gerekiyor.

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