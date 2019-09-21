taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Google, arama sonuçlarında videonun ilgili kısmını gösterecek

Google, herhangi bir kelime ile arama yaptığınızda, ilgi videonun yalnızca kelimeyle alakalı kısmını karşınıza çıkaracak.

Haber Merkezi | 21.09.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Google’ın, arama sonuçlarına getirdiği yeni bir özellik, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırabilir. Örneğin, Google’da herhangi bir video araması yaptığınızda, karşınıza uzun videolar çıkıyor ve bu videoların içerisinde, aradığınızı bulmak oldukça zor bir hale gelebiliyor. Ancak Google, artık aradığınız kelime ile videoların içeriğini analiz ederek, sadece videonun aradığınız kelime ile ilgili olan kısmını önünüze getirecek.

Google ayrıca, videonun diğer kısımlarının hangi konu ile ilgili olduğunu da zaman çizelgesi şeklinde arama sonuçlarında gösterecek.

google

 

Google'ın, böyle bir özellik üzerinde çalıştığını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık.

Bu yeni özellik, şu anda yalnızca İngilizce aramalardaki YouTube videoları için kullanıma açıldı. Ancak Google, gelecekte CBS Sports ve NDTV dahil olmak üzere daha fazla video yayıncısı ile çalışarak bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunmak istiyor.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

360
AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

313
Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

82
Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

118
28 Şubat paşaları Bodrum'da yazlıklarda

28 Şubat paşaları Bodrum'da yazlıklarda

109
Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması

Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması

145
Neslican Tay'ın son konuşması

Neslican Tay'ın son konuşması

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir