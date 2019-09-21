Google, arama sonuçlarında videonun ilgili kısmını gösterecek

Google’ın, arama sonuçlarına getirdiği yeni bir özellik, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırabilir. Örneğin, Google’da herhangi bir video araması yaptığınızda, karşınıza uzun videolar çıkıyor ve bu videoların içerisinde, aradığınızı bulmak oldukça zor bir hale gelebiliyor. Ancak Google, artık aradığınız kelime ile videoların içeriğini analiz ederek, sadece videonun aradığınız kelime ile ilgili olan kısmını önünüze getirecek.

Google ayrıca, videonun diğer kısımlarının hangi konu ile ilgili olduğunu da zaman çizelgesi şeklinde arama sonuçlarında gösterecek.





Google'ın, böyle bir özellik üzerinde çalıştığını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık.

Bu yeni özellik, şu anda yalnızca İngilizce aramalardaki YouTube videoları için kullanıma açıldı. Ancak Google, gelecekte CBS Sports ve NDTV dahil olmak üzere daha fazla video yayıncısı ile çalışarak bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunmak istiyor.

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