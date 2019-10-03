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Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarında bazı değişikler yaparak, bazı sorgularda farklı bir tasarım kullanacak.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 17:12..
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Google, zaman zaman arama sonuçlarında değişikliğie giderek, kullanıcılara farklı tasarımlar sunuyor. Şirket, arama sonuçlarının sağ ve sol kısmına daha fazla seçenek eklediği yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Şu anda test aşamasında olan yeni tasarımın, kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

dotsGOOGLE, SAĞ VE SOL BOŞLUKLARI DOLDURACAK

Google'ın yeni tasarımına baktığımızda, ilgili arama sonuçları kısmının sağ tarafa kaydırıldığı görülüyor. Sol kısımda ise,daha fazla arama sonucu filtreleri mevcut. Örneğin yukarıdaki görseldeki gibi herhangi bir oyun aradığınızda, sonuçların sol tarafında; Videolar, Haberler, Karakterler, Rehberler, Görevler ve Oynanış gibi seçenekler beliriyor.

GOOGLE

Google, yeni değişikliklerle birlikte, kullanıcılara daha fazla seçenek sunarak, arama deneyimini de artıracak. Şu anda yalnızca oyun ve şarkı aramalarında tespit edilen yeni arayüzün, Google'ın sonuç algoritması üzerinde ise herhangi bir etkisi olmayacak. Şirket, çeşitli testlerin tamamlanmasının ardından, arayüzdeki değişiklikleri bütün kullanıcılar için yayınlayacak.

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Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyorGoogle, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

Google, arama sonuçlarının yeni arayüzünü test ediyor

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