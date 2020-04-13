Google, arama ve haritalarda sanal doktor seçeneklerini gösterecek

Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatma çabalarının bir parçası olarak, dünya genelindeki bazı tıbbi tesisler şu anda hasta alımına kapatılmış durumda. Ancak koronavirüs salgını haricinde hasta olan birçok insan bulunuyor.

Böyle bir senaryoda Google, hasta olan insanlara yol göstermek için yakın zamanda yeni bir hizmeti kullanıma sunacak. Şirket, internet üzerinden video konferans yoluyla hizmet veren doktorları ve sağlık kuruluşlarını arama sonuçlarında ve Haritalar uygulamasında gösterecek.





Google, bu sayede koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını en aza indirmek istiyor. Google Health ürün yönetimi direktörü Julie Black, söz konusu özelliğin önümüzdeki hafta kullanıma açılacağını duyurdu.

İNTERNETTEN MUAYENE DÖNEMİ

Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından birçok hastane, doktor ve akıl sağlığı uzmanı, internet üzerinden sanal bakım hizmeti de vermeye başlamıştı. Bu uzmanlar, artık Google sayesinde daha fazla hastaya ulaşabilecek ve teşhis koyabilecek.