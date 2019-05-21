Google aramalarında son 13 ayın zirvesinde Bitcoin var

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor. Bitcoin, son zamanlarda değer kazanması nedeniyle kullanıcıların en çok aradığı kelimelere liderlik ediyor.

Bitcoin kelimesi Google aramalarında son 13 ayın en yüksek düzeyine tırmandı.

Google Trends verilerine göre Bitcoin kelimesinin dünyanın en büyük arama motoru Google'da aranma oranı 1 Nisan 2018’de ulaştığı düzeyi 19 Mayıs 2019'da geride bıraktı.

Bitcoin fiyatı Aralık 2018’de 3 bin 150 dolar ile dip yaptıktan sonra geçen hafta 8 bin doların üzerine sıçramıştı. 17 Mayıs’ta 7 bin dolarlara kadar gerileyen Bitcoin şu sıralarda 7 bin 900 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Google Trends verilerine göre ise dünyada Bitcoin kelimesinin aranma oranları en çok Güney Afrika, Hollanda, Slovenya, Avusturya ve Nijerya gibi ülkelerde yükselmiş durumda.

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