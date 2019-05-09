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Google, artırılmış gerçekliği arama sonuçlarına ekleyecek

Google, arama sonuçlarında kullanıcıların karşısına 3 boyutlu modeller çıkaracak.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 16:52..
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Google, düzenlediği I/O 2019 geliştirici etkinliğinde yeni özelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Şirket, 3 boyutlu artırılmış gerçeklik modellerini bundan böyle arama sonuçlarında kullanıcıların karşısına çıkaracak.

Google, etkinlikte artırılmış gerçekliğie sahip arama sonuçlarının nasıl olacağına dair birkaç ipucu gösterdi. Örneğin Google'da kas sistemini arattığınız takdirde, karşınıza kas yapısının 3 boyutlu modeli çıkacak ve isterseniz bu modeli artırılmış gerçeklik kullanarak sanki gerçekten önünüzdeymiş gibi inceleyebileceksiniz.

Google, arama sonuçlarında artırılmış gerçeklik kullanacak VİDEO

Eğer bir ürün veya kıyafet aratırsanız da o kıyafeti satın almadan önce, Google arama sonuçlarının yardımıyla ürüne göz atabilecek ve sanki önünüzdeymiş gibi inceleyebileceksiniz.

2019'UN SONUNDA GELECEK

3 boyutlu artırılmış gerçeklik teknolojisi, bu yılın sonlarına doğru Google arama sonuçlarında görülmeye başlanacak.  NASA, New Balance, Samsung, Target, Volvo gibi şirketler şimdiden Google için 3 boyutlu modelleme çalışmalarına başladı bile.

Şimdiye kadar kullanıcılara sunduğu artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla dikkat çeken Google, bu teknolojiyi Google Haritalar'da da kullanmak için çalışmalara başlamıştı.

Google I/O 2019 etkinliğiyle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Etkinlikle ilgili diğer haberlerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

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