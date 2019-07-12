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Google Asistan, kullanıcıların seslerini gizlice kaydediyor

Google'ın sesli asistani Google Asistan'ın, kullanıcıların seslerini kaydettiği ve bu seslerin Google çalışanları tarafından dinlendiği iddia ediliyor.

DHA | 12.07.2019 - 12:00..
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Google tarafından geliştirilen ve 2016 yılında resmi olarak tanıtılan Google Asistan, hemen hemen bütün akıllı telefonlarda bulunuyor. Aynı zamanda Türkçe olarak da hizmet veren uygulama, Google'ın en popüler servisleri arasında gösteriliyor.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Google Asistan'ın, kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ve bu kayıtların bir kısmının Google çalışanları tarafından dinlendiği iddia ediliyor.

gogole asistan

GÜNLÜK KONUŞMALARI DA TOPLADI

Rapora göre Google, şu ana kadar binden fazla ses kaydını tutarak bunlardan 153 tanesini de kaydetti. Google'ın kaydettiği seslerin arasında, kullanıcıların telefonları başında yaptıkları günlük konuşmalar yer alıyor.

Teknoloji şirketleri yapay zekanın kendini geliştirmesi için ses kaydının zorunlu olduğunu savunurken, bu kayıtların çalışanlarca dinlendiği iddiası ise tepkilere neden oldu.

Daha önce de Amazon'un sesli asistanı Alexa'nın, kullanıcıların izni olmadan dinleme yaptığı tespit edilmişti.

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