Google bu yıl 1 Nisan şakası yapmayacağını açıkladı

Tüm dünyada şaka günü olarak bilinen 1 Nisan'da, başta Google olmak üzere birçok teknoloji şirketi kullanıcılarına şakalar hazırlıyor.

Ancak tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle bu yılki 1 Nisan pek de eğlenceli geçmeyecek.

Bunun farkında olan Google, ilgi ve odağın tamamen koronavirüste kalması için bu yıl 1 Nisan şakası yapmayacağını açıkladı.

ŞAKA ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ

Her yıl 1 Nisan'da çeşitli uygulamalar üzerinden kullanıcılara eğlenceli şakalar yapan Google, yeni şakalar için 'gelecek yılı bekleyin' çağrısı yaptı ve tüm şirket için şaka etkinliklerini de iptal etti.

Öte yandan, koronavirüsle mücadele konusunda şimdiye kadar yaptığı maddi yardımlarla ön plana çıkan Google'ın, böyle bir karar alması zaten bekleniyordu.