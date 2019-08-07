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Google Chrome eklentilerinin büyük bir kısmı kullanılmıyor

Google'ın geliştirdiği ve dünyanın en yaygın kullanılan web tarayıcısı olan Chrome için geliştirilmiş 200 bine yakın eklenti, beklenen ilgiyi görmüyor.

DHA | 07.08.2019 - 12:19..
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2008 yılında yayınlanan ve o zamandan bu yana dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı haline gelen Google Chrome'un, bir de eklenti mağazası bulunuyor. Chrome'u kişiselleştirebileceğiniz ve yeni özellikler kazandırabileceğiniz bu eklentiler, beklenen ilgiyi görmüyor.

Chrome Web Mağazası'nda bulunan 188 bin 620 eklenti, toplamda 1 milyar 23 milyon kez kurulmuş olsa da büyük bir kısmı az sayıda kullanıcı tarafından kullanılıyor. Bu eklentilerden sadece 13'ü, 10 milyonun üzerinde indirilme sayısına sahip.

chrome

Chrome için geliştirilen eklentilerin yüzde 87'sinin indirilme rakamı binin altında kalırken, yüzde 50'si ise 20 kez bile kullanıcılar tarafından tarayıcılarına yüklenmedi. Eklentilerin yüzde 10'u ise henüz hiçbir kullanıcı tarafından indirilmedi.

Chrome'un en çok ilgi gören eklentileri ise şu şekilde:

 

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