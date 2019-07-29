Google Chrome, iOS cihazlarda kredi kartlarını tarayabilecek

2008 yılında yayınlanmasının ardından kısa süre için dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcı olan Google Chrome, bildiğiniz gibi Andorid ve iOS cihazlarında da kullanılabiliyor.

Çeşitli özellikleriyle kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştıran Chrome, uzun süredir Android cihazlarda bulunan bir özelliği iOS'a getirmeye hazırlanıyor.

KREDİ KARTI TARAMA ÖZELLİĞİ iOS'A GELECEK

Chrome, ilerleyen günlerde iOS yüklü cihazlarda kredi kartı tarayabilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar çevrimiçi ödemelerini daha kolay şekilde yapabilecek.

Ödeme sayfalarında kredi kartlarının taranarak işlemlerin yapılabilmesini olanak sağlayacak yeni özellik sayesinde, satın alma sayfasında kredi kartı bilgilerinin tek tek girilme zorunluluğu ortadan kalkacak. Böylece iOS cihaz sahibi kullanıcılar için internet üzerinden alışveriş yapmak kolaylaşacak.

Google'ın iOS cihazlara yönelik geliştirdiği kredi kartı tarama özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.