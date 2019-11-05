Google Chrome'da yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, zaman zaman güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Söz konusu sorunlardan yeni bir tanesi, Kaspersky'nin otomatik teknolojileri tarafından tespit edildi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre şirket, Google Chrome internet tarayıcısında CVE-2019-13720 olarak numaralandırdığı açığı Google'a bildirerek, açığa karşı bir güncelleştirme yaması yayınladı. Bulguların incelenmesi sonucu, Google bunun bir "sıfır-gün" açığı olduğunu doğruladı.

"HER ZAMAN EN GÜNCEL SÜRÜMÜ KULLANIN"

Kaspersky, kullanıcılara güvenlik önlemi alma amacıyla şu tavsiyelerde bulundu:

"Google'ın bu yeni açık için yayımladığı yamayı hemen kurun. Kurumunuzda kullandığınız tüm yazılımları düzenli bir şekilde güncellediğinizden emin olun. Yeni bir güvenlik yaması yayımlandığında bunu hemen kurun. Açık Değerlendirme ve Yama Yönetimi özelliklerine sahip güvenlik çözümleri, bu işlemleri otomatik hale getirmenize yardımcı olur.

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