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Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Popüler internet tarayıcısı Google Chrome'da bulunan 'yüksek işlemci kullanma' sorununu, nasıl giderebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 17:12..
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Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Google Chrome, her ne kadar birçok yönden kullanıcılara fayda sağlasa da bazı durumlarda yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Özellikle Chrome'un yüksek RAM ve işlemci kullanımı, birçok düşük ve orta seviye bilgisayarlarda sorun yaratabiliyor.

GOOGLE CHROME NEDEN ÇOK FAZLA KAYNAK KULLANIYOR

Google Chrome, tarayıcıda açtığınız her sekmeyi ayrı bir işlem olarak algılıyor. Bu nedenle Google, açtığınız sekmeleri ve yaptığınız işlemleri analiz ederek, tarayıcının virüslerden ve kötü amaçlı yazılımlardan korunmasını sağlıyor.

Ancak Google'ın yüksek miktarda kaynak kullanmasına neden olan bir şey daha var: 'Yazılım Raporlama Aracı. (software_reporter_tool.exe)

google chrome

PEKİ AMA NEDİR BU YAZILIM RAPORLAMA ARACI?

Google Chrome'un güvenlik önlemlerinden birisi olan  ve zaman zaman Görev Yöneticisi'nde Google Chrome'un hemen altında çıkan Software Reporter Tool, tarayıcınızın çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir ek yazılım bulduğunda bunu rapor ediyor.

Söz konusu araç, Chrome'u etkileyebilecek zararlı yazılımları bulmak için ise sık sık bilgisayarınızdaki bütün dosyaları arka planda tarıyor.

(Software Reporter Tool aracına erişmek için, C:\ Kullanıcılar \ Kullanıcıisminiz \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ User Data \ SwReporter \ VERSION \ software_reporter_tool.exe yolunu kullanabilirsiniz.)

chrome

Software Reporter Tool, arka planda çalıştığında sık sık kaynak kullanabiliyor ve bu da bilgisayarınızın performansını etkileyebiliyor. Ayrıca bu araç, kullanıcılardan izin almadan arka planda dosyalarınızı taradığından, bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

SOFTWARE REPORTER TOOL NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Software Reporter Tool aracını devre dışı bırakmak için yapmamanız gerekenlerden bahsedelim önce. Örneğin Görev Yöneticisi'ne girdikten sonra bu aracı bulup, sağ tıklayıp 'Görevi Sonlandır' işlemini yaparsanız hiçbir işe yaramaz.

Ayrıca Software Reporter Tool aracına erişmek için, C:\ Kullanıcılar \ Kullanıcıisminiz \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ User Data \ SwReporter \ VERSION \ software_reporter_tool.exe yolunu izledikten sonra, söz konusu programın olduğu klasörü de silseniz bir faydası yok. Çünkü Google, bir sonraki Chrome güncelleştirmesinde, otomatik olarak bu aracı yeniden bilgisayarınıza yüklüyor:

chrome

Software Reporter Tool aracını kaldırmak için öncelikle, programın kullandığı izinleri devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bunu yapmak için ise C:\ Kullanıcılar \ Kullanıcıisminiz \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ User Data yolunu izleyip SwReporter isimli klasöre sağ tıklayın. Daha sonra en altta bulunan 'Özellikler' menüsünü açarak, karşınıza çıkan sekmelerden 'Güvenlik' sekmesine gelin.

En altta bulunan 'Gelişmiş' seçeneğinde tıkladığınızda, karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere açılacak. Yine en altta bulunan 'Devralmayı Devre Dışı Bırak' seçeneğine tıklayın.

chrome

Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan, ''Bu nesnedeki tüm devralınan izinleri kaldırın.'' seçeneğine tıklayın. Bu işlemleri yaptığınızda söz konusu programdan tamamen kurtuldunuz demektir.

google

SOFTWARE REPORTER TOOL ARACINI KALDIRIRSANIZ NE OLUR?

Unutmamalısınız ki bu araç, bilgisayarınızı tarayarak Chrome'un zararlı yazılımlardan korunmasını sağlıyor. Eğer Chrome bilgisayarınızda çok fazla kaynak kullanmıyorsa ve performansınızı düşürmüyorsa, bu aracın çalışmasına izin vermek daha akıllıca olacaktır.

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@eshteknoloji

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

Google Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yoluGoogle Chrome'daki yüksek işlemci kullanımını düzeltmenin yolu

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