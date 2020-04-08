Google Chrome'un sekme grupları herkese açıldı

Siz de Google Chrome kullanırken onlarca sekme açıyorsanız, Google'ın sekme karmaşıklığını giderebilecek bir çözümü var. Şirket, daha önce bazı kullanıcıların erişimine açılan ve etkin sekmelerinizi gruplandırmanıza olanak tanıyan özelliği herkes için kullanıma sundu.

Mac veya Windows kullanıcıları, Google Chrome'u en son sürüme güncelledikten sonra sekme grupları özelliğinden yararlanabiliyor.





SEKME GRUPLANDIRMA NASIL YAPILIR

Yeni bir sekme grubu oluşturmak için tek yapmanız gereken, bir sekmeye sağ tıklayıp 'Yeni gruba ekle' seçeneğine tıklamak. Ardından Chrome, o sekmenin sol tarafına renkli bir nokta yerleştirecek.

Bu noktaya tıkladıktan sonra istediğiniz bir rengi seçebilir veya oluşturduğunuz sekme grubuna isim verebilirsiniz.

Aynı gruba eklemek istediğiniz diğer sekmelere de sağ tıklayıp 'Mevcut gruba ekle' diyerek, sekmeleri gruplandırabilirsiniz.

Oluşturduğunuz gruptan sekmeleri kaldırmak için ise yine sağ tıklayıp 'Gruptan kaldır' diyebilirsiniz.