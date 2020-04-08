taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7694
Euro
7.3743
Altın
1649.47
Borsa
92817.58
Gram Altın
358.575
Bitcoin
49204.64

Google Chrome'un sekme grupları herkese açıldı

Google Chrome'un sekme grupları özelliği, tüm kullanıcılar için yayınlandı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
Google Chrome'un sekme grupları herkese açıldı

Siz de Google Chrome kullanırken onlarca sekme açıyorsanız, Google'ın sekme karmaşıklığını giderebilecek bir çözümü var. Şirket, daha önce bazı kullanıcıların erişimine açılan ve etkin sekmelerinizi gruplandırmanıza olanak tanıyan özelliği herkes için kullanıma sundu.

Mac veya Windows kullanıcıları, Google Chrome'u en son sürüme güncelledikten sonra sekme grupları özelliğinden yararlanabiliyor.

chrome

SEKME GRUPLANDIRMA NASIL YAPILIR

Yeni bir sekme grubu oluşturmak için tek yapmanız gereken, bir sekmeye sağ tıklayıp 'Yeni gruba ekle' seçeneğine tıklamak. Ardından Chrome, o sekmenin sol tarafına renkli bir nokta yerleştirecek.

Bu noktaya tıkladıktan sonra istediğiniz bir rengi seçebilir veya oluşturduğunuz sekme grubuna isim verebilirsiniz.

Aynı gruba eklemek istediğiniz diğer sekmelere de sağ tıklayıp 'Mevcut gruba ekle' diyerek, sekmeleri gruplandırabilirsiniz.

Oluşturduğunuz gruptan sekmeleri kaldırmak için ise yine sağ tıklayıp 'Gruptan kaldır' diyebilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

Google Chrome'un sekme grupları herkese açıldı

Google Chrome'un sekme grupları herkese açıldı

Google Chrome'un sekme grupları herkese açıldı

İlginizi Çekebilir
TikTok videosu çekerken cam kapıyı kırdı
Lele Pons isimli bir YouTuber, TikTok videosu çekerken arkasındaki cam kapıyı fark etmedi ve yaralandı.
Tayvan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle Zoom'u yasakladı
Tayvan hükümeti, ülkedeki tüm devlet kurumlarında Zoom programının kullanılmasını engelleyen yeni bir bildiri yayınladı.
Tesla, izinli çalışanların maaşlarından kesinti yapacak
Tesla, koronavirüs nedeniyle izne ayrılan çalışanların maaşlarını eksik ödeyecek.
Mercedes, solunum cihazı tasarımını ücretsiz dağıtacak
Mercedes, kendi ürettiği solunum cihazlarının tasarımını ücretsiz dağıtacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
819
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
349
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
308
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
374
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
203
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
378
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir