Google Chrome'un yeni sürümündeki yenilikler neler

Google, yayınladığı yeni güncelleme ile Chrome'a birkaç özellik ekledi. Özellikle güvenlik alanında yapılan bu güncellemeler, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Google Chrome 71 sürümü, toplam 43 güvenlik sorununu düzelten yamalar içeriyor. Diğer taraftan ise şirket, web sitelerini yüklerken “Zararlı deneyimler” olarak adlandırdığı şeyleri engelleyen yeni bir kontrol sistemini Chrome'a ekledi. Bu özellik sayesinde Chrome, kötü niyetli olarak algıladığı bir web sitesindeki bütün reklamları otomatik olarak engelliyor. Eğer ziyaret ettiğiniz bir web sitesinde hiç reklam gösterilmiyorsa, Chrome zararlı bulduğu için reklamları engellemiş olabilir.

Sahte mobil tabanlı abonelik hizmeti bulduğunda da kullanıcıyı uyarmaya başlayan Chrome, dolandırıcılara karşı büyük önlemler almış durumda. Google Chrome 71, şu anda hem masaüstü hem de mobil olarak desteklenen tüm platformlar için kullanılabilir.