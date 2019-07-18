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Google, Çin piyasaları için geliştirdiği arama motorunu sonlandırdı

Google, Çin piyasaları için tasarladığı “Dragonfly” isimli arama motoru projesini sonlandırdığını açıkladı.

DHA | 18.07.2019 - 09:12..
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Bildiğiniz gibi Çin hükümeti ülke genelinde uyguladığı sansür politikalarıyla gündeme geliyor. Bu sansürlerden nasibini alan şirketler arasında Google da bulunuyor. Şirket, ülke genelinde kullanılmak üzere bir süredir Dragonfly isimli yeni bir arama motoru üzerinde çalışıyordu.

Google Kamu Politikası Direktörü ve Başkan Yardımcısı Karan Bhatia, şirketin Çin piyasaları için tasarladığı “Dragonfly” isimli arama motoru projesine son verildiğini söyledi.

google

ABD Senatosu Yargı Komitesi’nde verdiği ifadede Bhatia, bunun yanında Google’ın bilerek kendi ülkesinde konuşma hakkını sansürlemeye çalıştığı iddialarını reddetti.

Geçen yıl medyada yer alan haberlerde, Google’ın insan hakları ve demokrasiye yönelik terimleri ve internet sitelerini kara listeye alan “Project Dragonfly” isimli bir proje oluşturmayı değerlendirdiği öne sürülmüş ve proje Google çalışanları tarafından eleştirilmişti.

ABD başkanı Donald Trump, Çin istihbarat servisinin Google’a sızmış olabileceği iddiasını “inceleyeceğini” söylemişti. Öyle görünüyor ki; ilerleyen günlerde Google ile ABD arasındaki gerilim hız kesmeden devam edecek.

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