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Google Duo grup görüntülü görüşme desteğine kavuştu

Google’ın görüntülü görüşme uygulaması Google Duo’ya grup görüntülü görüşme desteği geldi.

Haber Merkezi | 27.04.2019 - 11:18..
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Google’ın görüntülü görüşme uygulaması olan Google Duo, Apple’ın FaceTime uygulaması ile sıkı bir rekabet halinde. Geçtiğimiz günlerde uygulamanın bilgisayarlarda da kullanılmasını sağlayan web sürümünün yayınlanmasının ardından, şimdide Duo’ya grup görüntülü görüşme özelliği geldi.

Görüntülü görüşme uygulamalarında en çok aranan özelliklerden bir tanesi olan grup görüntülü görüşme özelliği, Google Duo için resmi olarak yayınlandı.

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Google Duo’nun grup görüntülü görüşme özelliği şimdilik sadece Android kullanıcıları için belirli ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. iOS kullanıcılarının ise biraz daha beklemesi gerekebilir. Aynı anda en fazla 3 arkadaşınızla görüntülü konuşma yapabileceğiniz yeni özellik, aynı zamanda düşük ışık modunu da destekliyor.

Google Duo’nun grup görüntülü görüşme özelliğinin diğer ülkeler için ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor. Eğer sizin de bir android işletim sistemine sahip telefonunuz varsa, Google Play Store’a girip güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.

 

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