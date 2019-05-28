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Google Finlandiya’daki veri merkezine 600 milyon euro yatırım yapacak

Google’ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya'da bulunan veri merkezine 600 milyon euro ek yatırım yapacağını duyurdu.

DHA | 28.05.2019 - 09:03..
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Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla 2015 yılından kurulan çok uluslu bir şirket olan Alphabet, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından yönetiliyor. Ağırlıklı olarak teknoloji, araştırma, fen bilimleri ve yatırım sermayesi üzerine odaklan şirket, Finlandiya’nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

alphabet

TOPLAMDA 1.4 MİLYAR EURO YATIRIM

Yerel medyada yer alan habere göre, söz konusu ek yatırımla, Alphabet’in Hamina’ya toplam yatırımının 1.4 milyar euroya ulaşacağı belirtildi. Yeni veri merkezinin, şirketin 2009 yılında satın aldığı Summa kentindeki eski kağıt fabrikasındaki veri tesisinde yer alacağı açıklandı.

Google Finlandiya Direktörü Antti Jarvinen, şirketin veri altyapısı ihtiyacının gün geçtikçe arttığını ve bu durumun yerel ekonomiye olumlu katkıları olacağını belirtti. Jarvinen, Finlandiya’daki veri merkezlerine yapılan önceki yatırımların ülkede ortalama 1.600 yeni iş oluşturduğuna dikkat çekti.

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