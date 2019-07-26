Google, Gallery Go isimli yeni fotoğraf uygulamasını yayınladı

Her ne kadar son zamanlarda oldukça üst seviye akıllı telefon modelleri piyasaya çıksa da arama devi Google, eski ve giriş seviyesi akıllı telefon modellerine de oldukça önem veriyor.

Şirket, Gallery Go isimli yeni bir fotoğraf uygulamasını kullanıma sundu. Bu uygulama, daha çok düşük seviyedeki akıllı telefonlar için tasarlandı. Telefonlarda 10 megabaytın altında bir yer kaplayan uygulama şimdiden 100 bin indirme sayısını geride bıraktı.

TELEFONUNUZU ZORLAMIYOR

Düşük sistem gücüne ihtiyaç duyduğu için telefonun batarya ömrünü de olumsuz yönde etkilemeyen Gallery Go, fotoğraflarınızı “İnsanlar, Selfie’ler, Doğa, Hayvanlar, Dokümanlar, Videolar ve Filmler” gruplarına göre otomatik olarak organize ediyor.

Fotoğraflar üzerinde hızlı bir şekilde iyileştirme yapabilen Gallery Go, SD kart desteği de sunuyor. Google'ın uygulamalarında genel olarak kullandığı sade arayüz bu uygulamada da dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Uygulamada ayrıca, yapay zeka teknolojisini kullanan yüz gruplandırma özelliği de bulunuyor. Ancak bu özellik henüz test aşamasında ve herkese açık değil. Siz de Gallery Go uygulamasını Android telefonunuzda denemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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