Google, gizli mod açıkken bile sizi izliyor olabilir

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, Google'ın gizli modu etkin olduğunda bile kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunmak için kullanıcıları internet üzerinden izlediğini iddia etti. Yayınlanan rapora göre DuckDuckGo, Google'ın arama geçmişinizden çevrimiçi satın alımlarınıza kadar birçok kişisel bilgiyi kullandığını söyledi.

Google normal modda iken zaten kullanıcı verilerini arama sonuçlarını iyileştirmek için kullanıyor, fakat yapılan araştırma Google'ın bunu gizli mod açıkken de yaptığını gösteriyor. Bu durum, çoğu gizli mod kullanıcısının beklediği anonimlik özelliğini de kaybediyor.

Söz konusu gizlilik araştırmasını reddeden Google bu raporlara itiraz etti, fakat bu durum, dünya devi şirketin karşılaştığı ilk gizlilik sorunu değil. Şirket Chrome 69 tarayıcısını ilk yayınladığında araştırmacılar, çerezlerin kullanımının Google'ın gizli tarama modu etkinleştirildiğinde bile sizi internette izlemesine izin verebileceğini belirtmişti ve Google yine bu iddiaları reddetmişti.

Peki siz internette dolaşırken kişisel bilgilerinizin risk altında olduğunu düşünüyor musunuz?