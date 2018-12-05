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Google, gizli mod açıkken bile sizi izliyor olabilir

İnternet kullananların kişisel bilgilerini ve verilerini gizlemek için kullandığı tarayıcı gizli mod özelliği birçok programda var. Peki bu mod ne kadar güvenli?

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 09:28..
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Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, Google'ın gizli modu etkin olduğunda bile kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunmak için kullanıcıları internet üzerinden izlediğini iddia etti. Yayınlanan rapora göre DuckDuckGo, Google'ın arama geçmişinizden çevrimiçi satın alımlarınıza kadar birçok kişisel bilgiyi kullandığını söyledi.

gizlimod

Google normal modda iken zaten kullanıcı verilerini arama sonuçlarını iyileştirmek için kullanıyor, fakat yapılan araştırma Google'ın bunu gizli mod açıkken de yaptığını gösteriyor. Bu durum, çoğu gizli mod kullanıcısının beklediği anonimlik özelliğini de kaybediyor.

Söz konusu gizlilik araştırmasını reddeden Google bu raporlara itiraz etti, fakat bu durum, dünya devi şirketin karşılaştığı ilk gizlilik sorunu değil. Şirket Chrome 69 tarayıcısını ilk yayınladığında araştırmacılar, çerezlerin kullanımının Google'ın gizli tarama modu etkinleştirildiğinde bile sizi internette izlemesine izin verebileceğini belirtmişti ve Google yine bu iddiaları reddetmişti.

Peki siz internette dolaşırken kişisel bilgilerinizin risk altında olduğunu düşünüyor musunuz?

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