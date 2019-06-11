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Google, haber içeriklerinden 4.7 milyar dolar kazandı

Google, haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçtiğimiz yıl 4.7 milyar dolar gelir elde etti.

AA | 11.06.2019 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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2002 yılında Google tarafından hizmete sunulan ve 4 bin farklı haber kaynağından sürekli güncellenen haberler içinde kullanıcıların aradıklarını bulmalarını sağlayan bir servis olan Google Haberler, haberleri konularına göre sınıflandırarak kullanıcılara üstün bir haber deneyimi sunuyor.

Amerikan basın meslek birliği News Media Alliance'nin araştırmasına göre, Google, sayfa trafiğini ve gelirlerini artırma amacıyla haberleri yoğun olarak kullanıyor.

Şirket, geçen yıl haber kuruluşlarının ürettiği içerikler aracılığıyla 4.7 milyar dolar gelir sağladı. Google'a karşılık tüm Amerikan haber endüstrisi ise dijital reklamlardan 5.1 milyar dolar gelir elde etti.

google news

Google, kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kolaylaştırma amacıyla arama motorunun algoritmasını geliştirerek haberlerin listelenme biçimini değiştirmişti. Şirket, arama motoru ve mobil cihazlar için geliştirdiği Google Haberler uygulaması aracılığıyla, birçok medya kuruluşundan gelen haber içeriklerini tek bir platform üzerinden kullanıcılara servis ediyor.

ARAMALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU HABER İÇERİKLERİNDEN OLUŞUYOR

Araştırmaya göre, Google'da yapılan trend aramaların yüzde 40'ı haber içerikleriyle ilgili aramalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra Google'ın varlıkları 2009 ile 2018 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 22 artarken, şirketin Google Haberler servisine erişim sağlayan tekil kullanıcı sayısı yılda yüzde 23 artış gösterdi.

Haber servisine erişim sağlayan kullanıcı sayısındaki artışın, şirketin varlıklarının büyüme oranından fazla olması, haber içeriklerinin Google için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

google

GOOGLE KURULUŞLARA ÜCRET ÖDEMİYOR

Araştırmada ayrıca, Google'nin haber içerikleri için medya kuruluşlarına herhangi bir ücret ödemediği, ancak bu içerikler aracılığıyla ciddi oranda sayfa trafiği ve gelir elde ettiğine değinildi.

Google yaptığı açıklamada, yapılan araştırmanın hesaplamalarının yanlış olduğunu ve haber aramalarının büyük çoğunluğunda reklam gösterimi yapmadıklarını belirterek, "Google Haberler uygulaması ve arama motoru, haber yayıncılarının internet sayfalarına ayda 10 milyarın üzerinde trafik sağlıyor, abonelik satışlarını ve reklam gelirlerini artıyor. Dünyadaki tüm haber yayınlayıcılarını destekleyici bir teknoloji ve reklam partneri olmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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