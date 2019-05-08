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Google Haritalar'a gizli mod özelliği gelecek

Google, düzenlediği etkinlikte Google Haritalar uygulamasına gizli modun geleceğini ve bu modun verilerinizi kaydetmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 11:21..
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Google, dün başlayan Google I / O 2019 etkinliğinde yeni özelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Şirket, etkinlik sırasında kullanıcıların gizliliğine ne kadar önem verdiklerini belirterek birkaç yeni güncelleme yapacaklarını açıkladı. Bu güncellemeler arasında en dikkat çeken ise Google Haritalar uygulamasına gelecek olan gizli mod özelliği oldu.

google haritalar

GOOGLE HARİTALAR VERİLERİNİZİ KAYDETMEYECEK

Google, haritalar uygulamasını kullanan kullanıcıların konum bilgilerini kaydedip Google hesaplarına bağlıyor. Ancak uygulamaya gelecek olan yeni gizli mod özelliği sayesinde artık konum verileriniz hiçbir şekilde kaydedilmeyecek ve saklanmayacak. Böylelikle kullanıcılar şu an olduğu gibi konum geçmişlerini tek tek silmek zorunda kalmayacak.

google

GOOGLE GİZLİLİĞE ÖNEM VERİYOR

Google, söz konusu etkinlikte Haritalar'a gelecek gizli modun yanı sıra birkaç yeni özelliğini daya duyurdu. Yeni gelecek güncelleme ile kullanıcılar, Google uygulamalarındaki profil resimlerine dokunup, "Google hesabınızı yönetin" seçeneğine ulaşarak gizlilik ve güvenlik kontrollerine erişebilecek.

Google I/O 2019 etkinliğiyle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Etkinlikle ilgili diğer haberlerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

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