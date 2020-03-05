Google, Huawei ile iş yapmak için ABD'den izin almaya çalışıyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından dolayı, Çinli şirket Huawei'ye ABD tarafından birçok yasak uygulanmıştı.

ABD, dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC'nin Huawei'ye malzeme göndermesini engellemeye çalışmış ve birçok ABD'li şirketin Çinli telefon üreticisi ile çalışması yasaklanmıştı.

Ardından Google; Huawei'nin android lisansını iptal ederek, Huawei telefonlarda Play Store, Gmail, Haritalar ve YouTube gibi uygulamaların yer almasını engellemişti.

GOOGLE YENİDEN HUAWEI İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Yeni gelen bilgilere göre Google, Huawei telefonlarda yeniden yer alarak gelirlerini artırmak istiyor. Huawei ile iş ilişkilerine daha fazla zarar vermek istemeyen ABD'li şirket, hükümetten yeniden lisans alarak Çinli şirketle birlikte çalışmak istiyor.

Ancak Google'ın beklediği izin ABD hükümetinden hiçbir zaman gelmeyebilir. Çünkü hükümet, geçmişte casuslukla suçladığı Huawei için görüşünü değiştirmiş değil.

Eğer Google'ın beklediği izin ABD'den gelirse, Google uygulamalarını yeniden Huawei telefonlarında görebileceğiz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.