Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

Financial Times’daki habere göre, Google’dan üst düzey yetkililer Huawei’nin kendi yazılımlarını geliştirebileceklerini, bu nedenle Google’ın Huawei marka akıllı telefonlardaki Android işletim sistemini güncelleyemeyecekleri uyarısında bulundu. Yetkililer gazeteye, Android’in Huawei’deki değiştirilmiş sürümünün kullanılmasının bu telefonlara güvenlik açığı doğurabileceğini belirtti.

"GÜVENLİK AÇIKLARI OLACAK"

Bu gibi senaryoların Google için önemli riskler doğurduğu belirtilirken; Huawei’nin kendisinin bir Android sistemini geliştirmesi halinde Google’ın bunu kontrol edemeyeceği ve güvenlik güncellemelerini de yapamayacağı ifade ediliyor.

HUAWEİ: "KISA VADEDE ETKİLENECEĞİZ"

Bloomberg’in haberine göre de, Huawei’ni CEO’su Liand Hua, Google’ın Amerikan Ticaret Bakanlığı ile birlikte bir çözüm üretmeye çalıştığını belirterek; kısa vadede bunun şirketlerine bir etkisi olacağını, ancak uzun vadede kendi işletim sistemlerini geliştireceklerini söyledi.