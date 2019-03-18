Google katlanabilir bir cihaz üzerinde çalışıyor

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmalarının ardından gözler, diğer büyük üreticilere çevrildi. Çinli üretici Xiaomi'nin de çok yakında kendi katlanabilir telefonunu tanıtması beklenirken, bir haber de dünya devi Google'dan geldi.

Google, katlanabilir bir cihaz gösteren yeni bir patent başvurusunda bulundu. Ancak bu cihaz, normal katlanabilir telefonlardan biraz daha farklı.

Z ŞEKLİNDE KATLANIYOR

Yukarıdaki patent görüntülerinden de anlaşılacağı gibi Google'ın üzerinde çalıştığı bu cihaz, bükülebilir bir OLED paneli gösteriyor. Bu panel, şimdiye kadar gördüğümüz diğer katlanabilir cihazlardan farklı olarak Z şeklinde katlanıyor.

Bu katlama şeklinin iyi bir fikir olup olmadığı tartışılabilir, çünkü günümüzde katlanabilir cihazların ne derece dayanıklı olduğu henüz bilinmiyor.

Bununla birlikte, Google'ın patentinte herhangi bir 'telefon' kelimesi geçmiyor. Bu, birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Google, bu ekranları akıllı telefonlar için değil de tabletler için tasarlıyor olabilir veya şirket bu tasarımı farklı şekilde sınıflandırıyor olabilir.

Peki, siz Google'ın bu tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Z şekilde katlanabilen bir telefon kullanmak ister miydiniz?