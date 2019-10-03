Google, kazaları algılayarak acil servisleri arayacak

Apple Watch'da bulunan düşme algılayıcı özelliği, çoğu zaman insanların hayatını kurtarabiliyor. Google ise, aynı teknolojiyi araba kazalarına da uygulamak için kolları sıvadı. Şirket, 'araba çarpma tespiti' isimli kişisel bir güvenlik uygulaması üzerinde çalışıyor. Google'ın Pixel serisi telefonları, ivmeölçer ve mikrofon dahil olmak üzere birkaç sensör kullanarak, araba kazalarını tespit etmeue çalışacak.

ACİL DURUM NUMARALARINI ARAYACAK

Google'ın yeni güvenlik uygulaması, herhangi bir araba kazası tespit ettiğinde, yüksek sesle alarm çalarak kullanıcıların orada olup olmadığını öğrenmeye çalışacak. Eğer söz konusu alarma herhangi bir cevap gelmezse, uygulama otomatik olarak 911 gibi acil durum numaralarını arayarak, konumunuzu yetkililerle paylaşacak.

Kaza anında, Google'ın acil durum uyarısını durdurmak için 'Tamam' butonuna dokunmanız yeterli. Uygulama, daha sonra neler olup bittiğini öğrenmek için karşınıza seçenekler çıkaracak ve vereceğiniz cevap, uygulamanın gelecekteki doğruluk oranını geliştirmek için kullanılacak. Uygulmanın ne zaman kullanıma açılacağı ise şu an için bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.