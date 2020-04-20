Google, kendi banka kartını tanıtarak Apple'a rakip olacak

Teknoloji şirketleri, kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmak için bazı önemli adımlar atıyor. Bu şirketlerin başında gelen Apple, iPhone kullanıcıları için daha kolay bir ödeme yöntemi olan Apple Card'ı, ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında duyurmuş ve ağustos ayında bütün kullanıcıların hizmetine sunmuştu.

Apple Card, doğrudan iPhone'unuzdan başvurabileceğiniz bir kredi kartıdır. Kaydolup onaylandıktan sonra dakikalar içinde kullanıma açılan Apple Card'ınızı, Apple Pay destekleyen her yerde kullanabiliyorsunuz.

Apple Pay bulunmayan yerlerde ise normal bir kredi kartı gibi fiziksel Apple Card'ınızı kullanabiliyorsunuz. Ancak normal kredi kartlarının üzerinde bulunan kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV güvenlik kodu gibi bilgiler Apple Card üzerinde yer almıyor.

GOOGLE DA KENDİ KARTINI PİYASAYA SÜRECEK

Yeni gelen bilgilere göre Google, Stanford Federal Kredi Birliği ve CITI Bank da dahil olmak üzere birkaç farklı banka ile anlaşıp kendi kartını piyasaya sürecek. Müşteriler, Google Pay uygulaması üzerinden kartlarını yönetebilecek ve alışverişlerini kontrol edebilecek.

Kart sahipleri, ayrıca Google Pay uygulamasından nerelerde alışveriş yaptıklarını harita üzerinden görebilecek. Ayrıca bir müşteri kartını kaybederse, uygulama üzerinden kartı kolaylıkla iptal edebilecek ve yedek kart alabilecek.

Ancak Google'ın kartı ile Apple Card arasında bazı farklılıklar mevcut. Örneğin Google'ın piyasaya süreceği kart, doğrudan kullanıcının banka hesabına bağlı olacak ve ücetleri buradan tahsil edecek.

Google'ın yeni kartını hangi ülkelerde ve ne zaman kullanıma sunacağı şu an için bilinmiyor.