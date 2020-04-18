Google, koronavirüsle ilgili 18 milyon zararlı e-postayı engelledi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 150 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, insanların oldukça endişenmesine neden oluyor.

Bu endişeden yararlanmaya çalışan hackerlar, siber saldırılar ile insanları zor durumda bırakıyor.

Koronavirüs nedeniyle dolandırıcılık olaylarının arttığına vurgu yapan Google, geçtiğimiz hafta boyunca koronavirüs ile ilgili 18 milyon kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı e-postası tespit ettiğini ve engellediğini açıkladı.





GÜNLÜK 240 MİLYON SPAM E-POSTA DA ENGELLENDİ

Kötü niyetli kişiler, koronavirüs salgınından öylesine yararlanmaya çalışıyor ki, 18 milyon kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı e-postası haricinde günlük 240 milyon spam maili de Google tarafından engelleniyor.

DSÖ VEYA DEVLET KURUMU KILIĞINA GİRİYORLAR

Yapay zeka algoritmasının spam postaları yüzde 99,9 başarıyla engellediğini söyleyen Google, en yaygın gönderilen zararlı e-postaların ise DSÖ veya devlet kurumundan gelmiş gibi görünüp kullanıcılardan para talep etmek olduğunu açıkladı.