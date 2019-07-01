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Google Mesajlar'a artırılmış gerçeklik filtreleri gelecek

Google'ın mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar'ın yeni sürümünde, artırılmış gerçeklik filtreleri kullanıcılara sunulacak.

DHA | 01.07.2019 - 12:04..
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Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında sıkça karşımıza çıkan gerçek zamanlı artırılmış gerçeklik filtreleri, Google'ın Android işletim sisteminde sunduğu Mesajlar uygulamasına da gelecek.

Kullanıcılar artık, Google Mesajlar üzerinden AR filtrelerini kullanarak paylaşımlarda bulunabilecek. Uygulama ile kullanıcılar, yüz ve arka plan üzerinde farklı katmanlar oluşturabilecek ve efektler uygulayabilecek.

filtreGoogle, yeni güncelleme ile mesajlar uygulamasının Facebook, Snapchat, Instagram, iMessage ve Messenger gibi AR filtreleri konusunda tercih edilebilir bir uygulama haline gelmesini hedefliyor. Google'ın üzerinde çalıştığı yeni güncellemenin ne zaman kullanıcılarla buluşacağı ise henüz kesinleşmedi.

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