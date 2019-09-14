Google, özgün haberleri daha üst sıralarda gösterecek

Dünyanın en büyük arama motoru Google, özellikle haber içerikleri üreten internet sitelerinin oldukça fazla yararlandığı bir platform. Milyonlarca kullanıcı her gün Google sayesinde ilgi alanlarına göre olan haberleri bulup okuyabiliyor.

Google özgün gazeteciliği desteklemek için orijinal haber içeriklerini tespit ederek arama sonuçlarında üst sıralara çıkaracak ve uzun süre görülebilir kalmasını sağlayacak.

Google Haberler Başkanı Richard Gingras, "Şirket araştırmacı gazeteciliği desteklemek istiyor ve insanların yetkin haberciliğe erişimine yardım etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Google, kullanıcılarından topladığı verilerle her gün milyonlarca web sayfasını kullanıcılarının ilgi alanlarına uygun bir şekilde sıralayabiliyor. Reklamcılık alanında da çok etkili hale gelen Google'ın bu sektörden 330 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Google gazetecilik konusunda ise daha önce rakibi Facebook gibi yalan haberlerin ve özgün olmayan içeriklerin ön plana çıkmasını önleyemediği için eleştirilere maruz kalmıştı.

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