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Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı

Google, düzenlediği I/O 2019 geliştirici etkinliğinde merakla beklenen yeni Pixel telefonları kullanıcıların beğenisine sundu. İşte telefonların fiyatları ve özellikleri.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 09:36..
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google pixel

GOOGLE PIXEL 3a ÖZELLİKLERİ

PİXEL 3A XL

    GOOGLE PIXEL 3a XL ÖZELLİKLERİ

        @eshteknoloji


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