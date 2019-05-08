Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı

Google'\u0131n her y\u0131l d\u00fczenledi\u011fi geli\u015ftirici etkinli\u011fi olan\u00a0Google I\/O, d\u00fcn ak\u015fam itibar\u0131yla ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ba\u015flad\u0131. Etkinlik, 9 May\u0131s Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc sona erecek.\r\nHer y\u0131l oldu\u011fu gibi bu sene de kullan\u0131c\u0131lar\u0131 heyecanland\u0131racak bir\u00e7ok yenili\u011fe ev sahipli\u011fi yapmas\u0131 beklenen etkinlikte,\u00a0Pixel 3a ve\u00a0Pixel 3a XL ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131 da resmi olarak tan\u0131t\u0131ld\u0131. Gelin iki yeni telefonun \u00f6zelliklerine birlikte g\u00f6z atal\u0131m.\r\n\r\nGOOGLE PIXEL 3a \u00d6ZELL\u0130KLER\u0130\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l tan\u0131t\u0131lan Pixel 3 telefonundan tasar\u0131m olarak pek bir fark\u0131 bulunmayan Google Pixel 3a,\u00a05.6 in\u00e7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ve 2220 x 1080 piksel \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde FULL HD+ bir ekran ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak. Qualcomm Snapdragon 670 i\u015flemicisinden g\u00fcc\u00fcn\u00fc alan telefonda,\u00a04 GB RAM ve 64 GB depolama alan\u0131 bulunuyor.\r\nYapay zeka destekli 12 MP arka kamera ve 8 MP \u00f6n kamera ile gelen Pixel 3a, Pixel 3 ailesi ile kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan gece modu \u00f6zelli\u011fini de destekliyor. Android 9 Pie i\u015fletim sistemine sahip telefonda ayn\u0131 zamanda 3000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Telefonun arka k\u0131sm\u0131nda ise bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.\r\nBug\u00fcn itibar\u0131yla ABD'de sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kan telefonun fiyat\u0131 ise 399 dolar olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nGOOGLE PIXEL 3a XL \u00d6ZELL\u0130KLER\u0130\r\n\u0130sminden de anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 gibi Pixel 3a modelinden biraz daha b\u00fcy\u00fck olan 3a XL, 6 in\u00e7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ve\u00a0 2160 x 1080 \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde Full HD+ ekrana sahip. \u0130\u015flemci olarak\u00a0Qualcomm Snapdragon 670 bulunan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alan\u0131 bulunuyor.\r\nYapay zeka destekli 12 MP arka kamera ve 8 MP \u00f6n kamera bulunan Google Pixel 3a XL, Android 9 Pie i\u015fletim sistemine ve\u00a03700 mAh batarya kapasitesine sahip. Arkas\u0131nda bir de parmak izi okuyucusu bulunan telefonun sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 479 dolar olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nGoogle\u00a0I\/O 2019 etkinli\u011fiyle ilgili haberleri sizlerle payla\u015fmaya devam edece\u011fiz...\r\nA\u015fa\u011f\u0131daki ba\u011flant\u0131dan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesab\u0131n\u0131 takip ederek g\u00fcncel teknoloji haberlerine an\u0131nda ula\u015f\u0131n.\r\n @eshteknoloji\r\n