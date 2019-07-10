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Google Pixel 4, 16 MP telefoto kamera ile gelebilir

Google kamera uygulamasında yer alan kodlara göre, Google Pixel 4'ün 16 MP telefoto kamera ile geleceği iddia edildi.

Haber Merkezi | 10.07.2019 - 10:11..
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Google'ın akıllı telefon serisi Pixel, özellikle Pixel 3 ve 3XL modellerindeki etkileyici kamera performansları ile biliniyor. Şirket, bu telefonlara ek olarak geçtiğimiz aylarda Google Pixel 3a ve Pixel 3a Xl modellerini tanıtmıştı.

Google'ın, Pixel telefonlarının diğer akıllı telefonlara göre daha iyi performans sunması ve fiyatlarının oldukça uygun olması nedeniyle kullanıcılar, bu telefonlara oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Şirket, şimdi de Pixel serisinin yeni üyeleri Pixel 4 ve 4 XL modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

google pixel

16 MP TELEFOTO KAMERA ORTAYA ÇIKTI

Google'ın Kamera uygulamasında yer alan kodlar, yeni tanıtılacak Pixel 4 akıllı telefonunda 16 MP telefoto kamera olacağını gösteriyor.  Ayrıca telefonun arkasında iki adet kamera ve hemen altında ise bir de flaş bulunacak. Bir önceki Pixel modellerinin tek arka kameraya sahip olduğunu düşünürsek, Pixel 4 Google'ın birden fazla arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu olacak.

Google Pixel 4'ün, ayrıca Apple'ın Face ID sistemine rakip olacak yeni bir üç boyutlu yüz tanıma sistemi ile geleceği konuşulsa da bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

google piksel

Şimdiye kadar tanıtılan birçok akıllı telefonun aylar önce özellikleri sızdırılmasına rağmen, Google Pixel 4 serisi telefonlar hakkında kesinleşmiş hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak Pixel 3 ve 3XL modellerinde tek arka kamera bulunmasına rağmen etkileyici bir performans sunduğu göz önüne alındığında Pixel 4'ün, çift arka kamerayla harika işler yapacağı kesin.

Telefonlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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