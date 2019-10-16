Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL tanıtıldı

Google, dün akşam düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefon modellerinin tanıtımını yaptı. Özellikle Samsung Galaxy Note 10 ve iPhone 11 modellerinin en büyük rakibi olmayı amaçlayan yeni Pixel serisi, oldukça güçlü özellikler ile karşımıza çıkıyor.





GOOGLE PIXEL 4 VE PIXEL 4 XL ÖZELLİKLERİ

Tasarım olarak baktığımızda Google'ın, pek fazla bir yenilikle karşımıza çıktığını söylemek oldukça zor. Özellikle telefonun üst çerçevesinin, günümüz telefonlarına göre biraz kalın olduğunu söylemeliyiz. Ancak Google, üst çerçevelere sensörlerini yerleştirerek, bu kısmı verimli bir şekilde kullanmayı başarmış.

Google Pixel 4, 5,7 inç OLED ekran ile karşımıza çıkarken, Pixel 4 XL modelinde ise 6,3 inçlik OLED ekran kullanılmış. Her iki ekran da 90Hz yenileme hızıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Sahip oldukları IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı tamamen dayanıklı olan Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinde, ekranın altında yer alan parmak izi okuyucusu kullanılmış.

DOKUNMADAN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Google'ın Pixel 4 ile getirdiği en önemli özelliklerden biri de Motion Sense. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yalnızca havadan el hareketleriyle telefonları yönetebilecek.

Google'ın bu yeni teknolojisi, şirketin radar tabanlı hareket kontrolleri üzerine yaptığı araştırma projesi olan Soli’ye dayanıyor. Ancak Google, Project Soli teknolojisini şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon veya cihazda kullanmamıştı. Bu nedenle Pixel 4 ve Pixel 4 XL, bu teknolojiyi kullanan ilk telefon modelleri oldu.

KAMERALAR

Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerine baktığımızda, tıpkı iPhone 11 serisinde karşımıza çıkan kare kamera tasarımını görüyoruz. Google'ın bu tasarımı Apple'dan çaldığını düşünebilirsiniz. Ancak şirket, Pixel 4 serisinde kullanacağı kamera tasarımını, Apple'dan aylar önce açıklamıştı.

Google, tıpkı Pixel 3 serisinde olduğu gibi, Pixel 4 modellerinde de kamera konusunda oldukça iddialı. Ana kamera lensi ve telefoto olmak üzere iki arka kameraya sahip Pixel 4 modellerinde, maalesef ultra geniş açılı kamera bulunmuyor.

Google Pixel 4 modellerinin arka tarafında 16 MP + 12,2 MP çift kamera yer alırken, bu kameralar daha önceki Pixel serisinde olduğu gibi oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.

PERFORMANS

Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan her iki telefonda, 6 GB RAM kapasitesi ve 64 GB/128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Google Pixel 4'te yer alan 2800 mAh kapasiteli batarya, günümüz telefonlarına kıyasla biraz düşük kalsa da Pixel 4 XL modelinde 3700 mAh batarya kullanılmış. Her iki bataryanın da 18W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

ÇIKIŞ FİYATLARI

24 Ekim'den itibaren satışa çıkacak Google Pixel 4 modellerinin satış fiyatı ise şu şekilde olacak.

Google Pixel 4 - 64 GB: 799 dolar

Google Pixel 4 - 128 GB: 899 dolar

Google Pixel 4 XL - 64 GB: 899 dolar

Google Pixel 4 XL - 128 GB: 999 dolar

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