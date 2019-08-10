Google Pixel 4’e ait yeni özellikler ortaya çıktı

Google'ın akıllı telefon serisi Pixel, özellikle Pixel 3 ve 3XL modellerindeki etkileyici kamera performansları ile biliniyor. Şirket, bu telefonlara ek olarak geçtiğimiz aylarda Google Pixel 3a ve Pixel 3a Xl modellerini tanıtmıştı.

Google'ın, Pixel telefonlarının diğer akıllı telefonlara göre daha iyi performans sunması ve fiyatlarının oldukça uygun olması nedeniyle kullanıcılar, bu telefonlara oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Şirket, şimdi de Pixel serisinin yeni üyeleri Pixel 4 ve 4 XL modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.





GOOGLE PIXEL 4 SERİSİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Yeni gelen bilgilere göre göre Google Pixel 4 serisi, oldukça benzer özelliklere sahip olacak. Sırasıyla 5.7 inç ve 6.4 inç ekran boyutlarına sahip olacak Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri, OLED ekran teknolojisini kullanacak. Telefonların ekran çözünürlükleri ise sırasıyla FullHD+ ve QHD+ olacak.

Google’ın akıcı ekran diye tabir ettiği 90 Hz yenileme hızına sahip olacak Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri, böylelikle aynı ekran yenileme hızını kullanan Asus ROG Phone ve OnePlus 7 Pro ile rekabet edecek.

KAMERALAR

Kamera yetenekleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen telefonlardan olan Google’ın Pixel serisi, Pixel 4 ile de oldukça iddialı olacak. Diğer akıllı telefon üreticileri gibi pek fazla çoklu kamera kullanmayı sevmeyen Google, telefonlarda 12 MP ana kamera ve 16 MP telefoto kamera olmak üzere 2 adet arka kameraya yer verecek. Ancak, bu kameraların bir önceki telefonlarda olduğu gibi oldukça güçlü olması bekleniyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Yeni gelen bilgilere göre Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinde, sırasıyla 2800 mAh ve 3700 mAh bataryalar kullanılacak. Her iki telefon da Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alacak.

Aynı zamanda 6 GB RAM’e sahip olması beklenen telefonlar, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.

Son olarak Google’ın, Pixel 4 serisi akıllı telefonlar için DSLR benzeri yeni bir aksesuar üzerinde çalıştığı iddia edildi. Ancak bu konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

DOKUNMADAN KONTROL EDİLEBİLECEK

Google, Twitter'dan paylaştığı yukarıdaki görselde müzik uygulamasındaki şarkılar arasında el hareketiyle nasıl geçiş yapıldığını gösterdi. Bu teknoloji, özellikle elleriniz kirliyse veya telefona dokunmak istemediğiniz durumlarda oldukça yararlı olabilir.

Google'ın bu yeni teknolojisi, şirketin radar tabanlı hareket kontrolleri üzerine yaptığı araştırma projesi olan Soli’ye dayanıyor. Ancak Google, Project Soli teknolojisini şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon veya cihazda kullanmamıştı. Bu nedenle Pixel 4, bu teknolojiyi kullanan ilk cihaz olacak.

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