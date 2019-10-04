taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7083
Euro
6.2649
Altın
1508.7
Borsa
103172.76
Gram Altın
277.028
Bitcoin
46457.76

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google'ın tanıtmaya hazırlandığı Pixel 4 serisinin, kamera kalitesini gösteren fotoğraflar yayınlandı.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 10:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor. Özellikle Pixel 3 serisinin tek kamerayla muhteşem fotoğraflar çekmesi, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Google, şimdi ise çok yakında Pixel 4 serisini tanıtarak akıllı telefon piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

9to5Google isimli plaform, Google Pixel 4 ile çekilen etkileyici fotoğrafları paylaştı.

GOOGLE PIXEL 4 ÖN KAMERA

GOOGLE PİXEL 4

 

GOOGLE PIXEL 4 ARKA KAMERA PORTRE MODU

GOOGLE PİXEL

 

GOOGLE PIXEL 4 ARKA KAMERA

google pixel

 

GOOGLE PIXEL 4 GECE MODU

GOOGLE PXİEL 4

15 EKİM’DE TANITILACAK

Geçen yıl Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin 8 Ekim’de tanıtıldığına dikkat çeken Evan Blass, yeni Pixel 4 modellerinin 15 Ekim’de tanıtılacağını açıkladı. Bu tarih her ne kadar Google tarafından doğrulanmasa da Pixel 4 serisinin, bu tarihte tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

GOOGLE PIXEL 4’ÖZELLİKLERİ

3040 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.23 inçlik 90Hz bir ekran ile satışa çıkması beklenen Google Pixel 4, gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ile gelecek telefonun arka kısmında ise iki adet oldukça güçlü kamera yer alacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldıGoogle Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldıGoogle Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldıGoogle Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldıGoogle Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldıGoogle Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldıGoogle Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldıGoogle Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldıGoogle Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Google Pixel 4'ün etkileyici kamera örnekleri paylaşıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

44
Irak'a mandalina ihracatı da durdu

Irak'a mandalina ihracatı da durdu

77
Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

128
CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

263
S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

52
Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

12
Suriye'de 3 fakülte kurulacak

Suriye'de 3 fakülte kurulacak

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir