Google Pixel telefonları için Android 10 yayınlandı

Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü bir süredir beta test aşamasında bulunuyordu. Çeşitli testlerden sonra birçok akıllı telefon için yayınlanacak olan Android 10 işletim sistemi, ilk olarak Google Pixel akıllı telefonları için kullanıma sunuldu.

Bildiğiniz gibi Google, güncelleme önceliğini hep kendi akıllı telefonlarına veriyor ve bu nedenle Android 10'un ilk önce Pixel serisine gelmesi kimse için sürpriz olmadı. Android 10 güncellemesini alan Google Pixel telefonları ise şu şekilde:

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android 10 işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru diğer telefonlara da gelmesi bekleniyor. Akıllı telefon üreticileri hangi telefonlarının Android 10 güncellemesi alacağını açıkladığında, sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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