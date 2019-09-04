taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6906
Euro
6.2505
Altın
1538.17
Borsa
98826.11
Gram Altın
282.088

Google Pixel telefonları için Android 10 yayınlandı

Google, Android 10 güncellemesini ilk önce kendi Pixel telefonlarına getirdi.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü bir süredir beta test aşamasında bulunuyordu. Çeşitli testlerden sonra birçok akıllı telefon için yayınlanacak olan Android 10 işletim sistemi, ilk olarak Google Pixel akıllı telefonları için kullanıma sunuldu.

Bildiğiniz gibi Google, güncelleme önceliğini hep kendi akıllı telefonlarına veriyor ve bu nedenle Android 10'un ilk önce Pixel serisine gelmesi kimse için sürpriz olmadı. Android 10 güncellemesini alan Google Pixel telefonları ise şu şekilde:

  • Pixel
  • Pixel XL
  • Pixel 2
  • Pixel 2 XL
  • Pixel 3
  • Pixel 3 XL
  • Pixel 3a
  • Pixel 3a XL

pxel

Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android 10 işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru diğer telefonlara da gelmesi bekleniyor. Akıllı telefon üreticileri hangi telefonlarının Android 10 güncellemesi alacağını açıkladığında, sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

229
Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

26
Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

46
Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

81
Walmart'tan silah satışına sınırlama

Walmart'tan silah satışına sınırlama

11
Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

35
ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir