Google, Play Store abonelik hizmetini tanıttı: İşte fiyatı

Google Play Store'da, ücretli veya ücretsiz olarak indirebileceğiniz binlerce mobil uygulama bulunuyor. Ancak, her ne kadar sıkı bir android kullanıcısı olsanız da çoğu ücretli uygulamayı indirmek istemeyebilirsiniz. Buna bir çözüm arayan Google'ın, yeni Play Pass aboneliğini test ettiğini sizlerle paylaşmıştık.Şirket, kendi oyun ve uygulama abonelik servisi Play Pass'i resmi olarak tanıttı.

BİRÇOK OYUN VE UYGULAMAYA ERİŞİM

Google'ın aylık abonelik servisi Play Pass, Apple'ın oyun abonelik servisi Arcade platformundan farklı olarak uygulamalara da erişim imkanı sunuyor. Şu anda 350'den fazla oyun ve uygulamaya ev sahipliği yapan Play Pass, ilk olarak ABD'deki kullanıcılara sunulmuş durumda.

ÜCRETLİ UYGULAMALARA ERİŞİM AÇILACAK

Google, kullanıcıların 4,99 dolar ödeyerek Play Pass aboneliği satın almasını sağlayacak ve abone olan kullanıcılar, mağazada bulunan birçok ücretli oyun ve uygulamayı ücretsiz olarak indirebilecek.

OYUNLARDAKİ HER ŞEY AÇIK OLACAK

Tek bir ücret ödeyerek birçok ücretli uygulamaya erişmek, birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından oldukça olumlu karşılanacak gibi görünüyor. Play Pass aboneliğinin, ayrıca oyuncuları oldukça mutlu edecek bir özelliği de bulunuyor. Play Pass aboneleri, indirdiği oyunlarda herhangi bir reklam görmeyecek ve oyunlar uygulama içi satın alımlar gerektirmeyecek şekilde bütün ücretli özellikleri açık bir şekilde indirilecek.

SINIRSIZ ERİŞİM OLMAYABİLİR

Play Pass abonesi olmak, Google Play Store'da bulunan bütün ücretli uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Play Pass, sadece Google'ın Play Pass kurallarını kabul etmiş olan geliştiricilerin oyunlarını ücretsiz hale getirecek. Diğer oyunlar ise ücretli olarak satılmaya devam edecek.

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