Google Play Store'da 15 sahte uygulama tespit edildi

Avustralya merkezli SophosLabs şirketi, Google Play Store'da keşfettiği 15 zararlı reklam uygulamasını yayınladı. Kullanıcılara reklam göstermek dışında hiçbir işe yaramayan söz konusu zararlı uygulamalar, kullanıcıları kandırmayı başarıyor.

Uygulamalardan bazıları, indirildikten sonra simgelerini gizleyerek, sanki telefonda yokmuş gibi davranıyor. Bazı uygulamalar ise, popüler uygulamaların simgesini ve ismini taklit ederek gizlenmeye çalışıyor.

HEDEF ŞAŞIRTAN UYGULAMALARA DİKKAT

Örneğin Flash On Calls & Messages isimli uygulama, ilk açıldığında ''Bu uygulama cihazınızla uyumlu değil'' hatası veriyor ve ardından Google Play Store'daki Google Maps uygulamasına yönlendiriyor. Buradaki amaç, kullanıcıya sorunun Google Haritalar uygulamasında olduğunu göstererek hedef şaşırtmak. Uygulama daha sonra, uygulama ekranından kendini otomatik olarak gizliyor ve arka planda çalışmaya devam ediyor.





15 uygulamadan 9'u, kullanıcıları yanıltmak için isim ve simge değiştirerek telefonda var olmaya devam ediyor. Örneğin aşağıdaki görselde, Google Play Store'un ismini kullanarak kendini gizlemeye çalışan zararlı uygulamayı görebilirsiniz.





GİZLENMİŞ UYGULAMALAR NASIL BULUNUR?

Gizlenmiş uygulamalar, genellikle önceden yüklü gelen sistem uygulamalarınının simge ve isimlerini taklit ederek, kullanıcıların farkında olmamasını sağlıyor. Ancak yine de bu uygulamaları tespit etmenin bir yolu var.

Diyelim ki sahte bir uygulama, Google Play Store'un ismini ve simgesini taklit ederek telefonunuzda gizleniyor. Öncelikle android telefonunuzun Ayarlar bölümüne giderek, 'Uygulamalar' sekmesine dokunun. Karşınıza telefonunuza yüklü olan uygulamaların bir listesi çıkacak. Sahte olduğundan şüphelendiğiniz uygulamanın üzerine dokunun ve açılan sayfayı kontrol edin.

Gerçek sistem uygulamalarını telefonunuzdan kaldırmanın bir yolu bulunmuyor. Bu tür uygulamaları yalnızca devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin soldaki Google Play Store ekranında, 'DEVRE DIŞI BIRAK' seçeneğini görebilirsiniz. Bu da uygulamanın, gerçekten sistem uygulaması olduğunu ve zararlı olmadığını gösteriyor.

Sağ taraftaki Google Play Store uygulamasına baktığımızda ise 'KALDIR' seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Bu da uygulamanın aslında sistem uygulaması olmadığını ve farklı bir uygulamanın simge ve isim taklit ederek, sizi kandırmaya çalıştığını gösteriyor.

Son olarak, yukarıda bahsettiğimiz 15 adet zararlı uygulamanın, Google Play Store'dan kaldırıldığını hatırlatalım.

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