taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8685
Euro
6.596
Altın
1340.22
Borsa
92249.8
Gram Altın
252.558

Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı

Dünyanın en büyük online şarkı sözü ve müzik bilgisi koleksiyonu arşivlerinden Genius, Google'ı şarkı sözlerini kopyalamakla suçladı.

REUTERS | 17.06.2019 - 18:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son yıllarda Google, kullanıcıların arama çubuğuna bir şarkı ismi yazdığında, karşılarına o şarkının sözlerinin yazılı olduğu özel bir kutu arama sonucunu sunuyordu.

'GOOGLE KOPYALIYOR' İDDİASI

Kendi platformundaki şarkı sözlerinin Google tarafından kopyalanarak, bu özel kutularla arama sonuçlarında gösterildiğini ileri süren Genius platformu, The Wall Street Journal’da yer alan habere göre bu yöntemle Google’ın kendilerinden haksız bir şekilde trafik çaldığını iddia etti.

100'DEN FAZLA KANIT GÖSTERİLDİ

Bu konuda Google’a 100’den fazla kanıt gösterdiklerini duyuran Genius’ın stratejisinden sorumlu sözcüsü Ben Gross da, “Bu ciddi bir sorun ve Google’ın bunu ele alması gerekiyor.” dedi. Google’den bir yetkili ise farklı kaynaklardan gelen bu arama sonuçlarındaki içerikleri, kendilerine veri sağlayan iş ortaklarından edindiklerini belirtti.

Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı

GENİUS KOPYALAMAYI TESPİT EDEBİLİYOR

2009 yılında kurulan ve aylık 100 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veren Genius, bir süredir kendi şarkı sözlerinin kopyalanıp, kopyalanmadığını belirlemek için bir yöntem kullanıyordu. Bir çeşit filigranla özel bir işareti şarkı sözlerinin başına ve sonuna koyan site, bu yöntemle kopyalanan şarkı sözlerini tespit edebiliyordu.

ŞİFRE YÖNTEMİYLE ÇÖZÜM

Genius’ın bu yönteminde, içeriklerin gerçekten kopyalanıp kopyalanmadığını anlamak için şarkı sözlerinde çevrildiğinde "Red Handed" (Kırmızı elli) kelimesine denk gelecek şekilde mors koduyla şifrelenmiş kesme işaretleri kullandığı ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

283
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

592
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

442
İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

407
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

349
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

383
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir