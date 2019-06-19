Google, Silikon Vadisi'ne 20 bin konut inşa edecek

Silikon Vadisi'nin, yaşamak için oldukça pahalı bir yer olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Bu bölgenin pahalı olmasının birçok nedeni olsa da son yıllarda bölgede meydana gelen teknolojik gelişmeler, bunun en büyük nedeni olarak gösteriliyor. İrili ufaklı birçok işletme ise teknoloji endüstrisindeki yerlerini belirlemek için Silikon Vadisi'ne taşınıyor.

Bu bölgenin gelişmesi, orada çalışan insanlar için son derece olumsuz bir etki yaratıyor, çünkü bölgede konut bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle orada düşük ücretle çalışan işçiler bu durumdan son derece rahatsız. Bu durumun farkında olan Google, düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı.

20 BİN KONUT İÇİN 1 MİLYAR DOLAR

Silikon Vadisi'nin en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın CEO'su Sundar Pichai, San Francisco Körfez Bölgesi sakinleri için önümüzdeki 10 yılda 20 bin konut inşa edeceklerini ve bu proje için 1 milyar doları gözden çıkardıklarını açıkladı.

Bu evlerden 15 bini, bütün gelir gruplarına sahip vatandaşlar için inşa edilecekken 5 bini ise sadece orta ve dar gelirli ailelere verilecek. Google ayrıca evsizlik ve taşınma sorunlarına bakan birçok kuruluştan da 50 milyon dolara yakın hibe alacak.

Google’ın bu iddialı planını ne zaman hayata geçireceği bilinmese de CEO Sundar Pichai, şirketin bu projeyi yerine getirmek için kendilerinden emin olduklarını ifade etti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.