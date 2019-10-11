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Google: Stadia, bilgisayarlardan daha performanslı olacak

Google, bulut oyun servisi Stadia'nın; oyun oynarken, bilgisayarlardan daha performanslı olacağını belirtti.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 17:18..
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Google'ın geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor. Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia'yı anlattığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Google Stadia her ne kadar aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulsa da oyunseverler, oynamak istediği oyunları yine satın almak zorunda kalacak. Ancak şirket, oyunculara sunacağı çeşitli kampanyalarla oyunseverleri kendine çekmeye çalışacak.

BİLGİSAYARLARDAN DAHA PERFORMANSLI OLACAK

Google Stadia, oyunları bulut üzerinden kullanıcılara sunacak. Bu da, kullanıcı verilerinin bir sunucuya gönderilmesi ve tekrar kullanıcıya geri dönmesi anlamına geliyor. Stadia'nın düşük seviye televizyon ve bilgisayarlarda da çalışabileceği düşünüldüğünde, işte bu sunucu ile kullanıcı arasındaki veri alış verişi sırasında gecikmeler meydana gelebilir. Ancak Google, hiçbir şekilde böyle bir gecikmenin yaşanmayacağını iddia ediyor.

GoogleStadia'nın sunucu yanıt sürelerinin, bilgisayarlardan bile daha performanslı çalışacağını ve bu sayede kullanıcı deneyiminin üst düzeye çıkacağını iddia ediyor.

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STADIA, YAPAY ZEKA KULLANACAK

Google, sunucu ile oyuncu arasındaki gecikmeyi sıfıra indirmek için ise kendi geliştirdiği yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanacak. Google'ın  yapay zeka teknolojilerinde ne kadar ilerde olduğunu zaten biliyoruz, ancak yinede bir oyun sırasında, oyuncunun yönettiği karakterin zıplaması, koşması, silah kullanması ve ateş etmesi gibi aksiyonların önceden tahmin edilmesi pek de kolay görünmüyor.

Eğer Google'ın yapay zekası bu hareketleri zamanında ve doğru tahmin edemezse, Stadia kullanıcıları platformdan pek de memnun kalmayabilir.

Playstation ve XBOX gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Google: Stadia, bilgisayarlardan daha performanslı olacak

Google: Stadia, bilgisayarlardan daha performanslı olacak

Google: Stadia, bilgisayarlardan daha performanslı olacak

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