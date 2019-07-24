Google Stadia hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Google'ın geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor. Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia'yı anlattığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Google Stadia her ne kadar aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulsa da oyunseverler, oynamak istediği oyunları yine satın almak zorunda kalacak. Ancak şirket, oyunculara sunacağı çeşitli kampanyalarla oyunseverleri kendine çekmeye çalışacak.

HER AY BİR OYUN ÜCRETSİZ OLACAK

Stadia ürün direktörü Andrey Doronichev, Stadia Pro abonesi olan oyun severlere her ay bir oyunu ücretsiz vereceklerini açıkladı. Ücretsiz sunulacak ilk oyun ise 17 Eylül 2019'da piyasaya çıkacak Destiny 2 olacak. Doronichev, ayrıca Stadia'nin bluetooth bağlantısını desteklemeyeceğini de doğruladı. Ancak ilerleyen zamanlarda yeni güncellemeler ile Google, bu kararından vazgeçebilir.

Playstation ve Xbox gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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