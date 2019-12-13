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Google Stadia, oyunları normalden daha pahalıya satıyor

Google Stadia'da yer alan bazı oyunlar, diğer satış kanallarına göre daha pahalı.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 15:50..
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Google'ın geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallayacak.

Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmetine, yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor.

Ancak platforma eklenen bazı oyunların normalden daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

google stad,ia

GOOGLE, UYGUN OLACAK DEMİŞTİ

Google; geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, Stadia akış servisindeki oyunların diğer satış platformlarına göre oldukça rekabetçi fiyatlarla satılacağını açıklamıştı. Bu açıklama, her ne kadar platformdaki birçok oyun için geçerli olsa da bazı oyunlar diğer platformlara göre daha pahalı satılıyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Stadia'ya eklenen Darksiders Genesis isimli oyun, şu anda 40 dolara satılırken, oyunun Steam'daki satış fiyatı ise 30 dolar.

Aynı şekilde Just Dance 2020 oyunu normal oyun marketlerinde 40 dolara satılırken, oyunun Google Stadia fiyatı 50 dolar.

Yarış tutkunlarının çok sevdiği oyun Grid ise Stadia'da 60 dolara alıcı buluyor. Ancak oyunun Steam satış fiyatı 27 dolar.

google stadia

Google, her ne kadar bazı oyunları pahalı satsa da indirimde bulunan oyunlar da bulunuyor. Örneğin Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sürümü Steam'de 60 dolarken, Stadia'da ise 30 dolar.

Yine de Stadia'ya aylık abonelik ücreti ödedikten sonra bazı oyunların daha pahalı satılması, birçok oyuncu tarafından eleştiriliyor.

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Google Stadia, oyunları normalden daha pahalıya satıyor

Google Stadia, oyunları normalden daha pahalıya satıyor

Google Stadia, oyunları normalden daha pahalıya satıyor

Google Stadia, oyunları normalden daha pahalıya satıyor

Google Stadia, oyunları normalden daha pahalıya satıyor

Google Stadia, oyunları normalden daha pahalıya satıyorGoogle Stadia, oyunları normalden daha pahalıya satıyor

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