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Google Stadia'daki oyunlar daha ucuz olmayacak

Google'ın bulut tabanlı yeni oyun sistemi Stadia'da yer alan oyunlara herhangi bir indirim uygulanmayacak.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 17:01..
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Google'ın geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor. Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia'yı anlattığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OYUNLAR UCUZ OLMAYACAK

Google Stadia'yı kullanabilmek için her ne kadar yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyacınız olmasa da Stadia'ya abone olduktan sonra oynamak istediğiniz oyunları tekrar ayrı ayrı satın almanız gerekecek.

Google Stadia başkanı Phil Harrison, ''Oyuncuların Stadia'daki oyunların fiziksel satın alınan oyunlardan daha ucuz olup olmayacağını soruyor. Ancak oyunlar bilgisayar ve konsollarda hangi fiyatla satılıyorsa Stadia'da da aynı fiyatla satılacak.'' ifadelerini kullandı.

Yani eğer herhangi bir oyunun konsol fiyatı 150 TL ise Stadia'da da 150 TL olarak satışa çıkacak.

gogoel stadia

OYUNLAR UCUZ OLURSA BİLGİSAYAR VE KONSOL OYUNCULUĞU BİTEBİLİR

Google'ın böyle bir karar alacağı zaten bekleniyordu. Çünkü Stadia'daki oyunların daha ucuz olması, bilgisayar ve konsol oyunlarını tamamen bitirebilir, bu da oyun şirketlerinin büyük zarara uğramasına neden olabilirdi.

Playstation ve XBOX gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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