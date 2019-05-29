Google Stadia'nın abonelik ücreti ve çıkış tarihi bu yaz açıklanacak

Google’ın ‘yeni nesil oyun anlayışı’ olarak tanımladığı Stadia, şimdiye kadar gördüğümüz oyun konsollarının aksine, bulut tabanlı sanal bir oyun merkezidir. Herhangi bir oyun konsoluna veya oyun bilgisayarına ihtiyaç olmadan, oyun severlerin istedikleri oyunu bulut sunucuları üzerinden oynamalarını sağlayacak Stadia, şimdiden rakiplerini bir hayli zora sokacağa benziyor.

BİRÇOK SORU CEVAPSIZ KALMIŞTI

Google’ın “Stadia” bulut tabanlı oyun akışı platformu, her ne kadar geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Yıllık Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda açıklansa da şirket, Stadia hakkında birçok soruyu cevapsız bırakmıştı. Örneğin Google, Stadia'nın fiyatının ne olacağı, hangi oyunları destekleyeceği ve ne zaman piyasaya çıkacağı gibi sorulara yanıt vermeyerek birçok oyunseveri daha da meraklandırmıştı.





MERAK EDİLEN SORULAR CEVAPLANACAK

Google’ın resmi Stadia Twitter hesabı yaptığı paylaşımda, Stadia'nın fiyatı, desteklediği oyunlar ve çıkış tarihi gibi soruların bu yaz cevaplanacağını açıkladı. Şirketin 11 Haziran'da başlayacak olan oyun tanıtım fuarı E3'te Stadia ile ilgili söz konusu sorulara cevap vermesi bekleniyor.

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