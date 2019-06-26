Google Takvim uygulaması özel bilgilerinizi ele geçirebilir

Google'ın, hem iOS hem de Android işletim sisteminde kullanabileceğiniz birçok uygulaması bulunuyor. Google, her ne kadar milyarlarca kişi tarafından kullanılan uygulamalara sahip olsa da kötü niyetli kişilerin saldırısına uğruyor.

Siber saldırganlar, kullanıcıları tuzağına düşürmek için her gün yeni yöntemler buluyor. Son olarak Google'ın Takvim uygulamasını hedef alan hackerlar, SMS ve e-posta üzerinden oltalama ismi verilen yöntemin bir benzerini kullanıyor.

Google Takvim kullanıcılarına PIN numaralarını yenilemeleri yönünde uyarı mesajı gönderen siber saldırganlar, bu uyarıya sahte bir internet sitesi bağlantısı ekliyor. Kullanıcılar bağlantıya tıkladığında ise özel bilgiler ele geçiriliyor.

OTOMATİK EKLEME ÖZELLİĞİNİ KULLANIYOR

Google Takvim uygulaması, kullanıcıların randevu ve toplantı gibi etkinlikleri için iki yol izliyor. Kullanıcı sadece cevap verdiği etkinliklerin uygulamaya eklenmesini talep etmediyse, cevap vermese dahi tüm etkinlikler takvim uygulamasına otomatik olarak ekleniyor. Siber saldırganlar da otomatik eklenme özelliğini kullanarak, rastgele uyarıları kullanıcılara bu sistem üzerinden gönderiyor.





Google Takvim uygulamasından uyarı alan kullanıcılar ise bunu gerçek sanarak bağlantı adresine tıklıyor ve bir çok özel bilgi siber saldırganların eline geçebiliyor. Sahte uyarılar konusunda önlem almak isteyen kullanıcıların, Google Takvim uygulamasının ayarlar menüsüne girip sadece cevap verilen etkinliklerin eklenmesi seçeneğinin seçmesi gerekiyor.

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