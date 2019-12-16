Google, Türkiye'ye uygulayacağı yaptırım hakkında açıklama yaptı

Türkiye Rekabet Kurumu, Google’ın mobil işletim sistemi, uygulama ve hizmetler alanındaki uygulamalarının ve mobil cihaz üreticiyle yaptığı sözleşmelerin Rekabet Kanunu’na aykırı olduğu nedeniyle, 2018 yılında şirkete 93 milyon lira ceza kesmişti.

Google ise söz konusu kararın ardından Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Şirketin; ülkemizdeki iş ortaklarına gönderdiği mektupta, 12 Aralık'tan itibaren Android işletim sistemine sahip cihazların lisansını iptal ettiği iddia edilmişti.

Google'ın gönderdiği yazıda; Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI

Google, yayınladığı açıklamada Rekabet Kurumu ile henüz anlaşamadığını belirterek, çıkan haberleri doğruladı. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi.

Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi hâlihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."





YENİ ALINAN TELEFONLARDA GOOGLE UYGULAMALARI BULUNMAYACAK

Google'ın aldığı karar yürürlüğe girdiğinde, 12 Aralık'tan itibaren satılan cep telefonlarında Google uygulamaları yüklü halde gelmeyecek. Kullanıcılar Google Play Store, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarını dışardan tek tek telefona yüklemek zorunda kalacak.

Google'ın Rekabet Kurumu'yla anlaşıp anlaşmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.