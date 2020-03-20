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Google, ucuz telefonlar için kendi kamera uygulamasını yayınladı

Google, Android GO işletim sistemini kullanan telefonlar için yeni bir kamera uygulaması kullanıma sundu.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 12:44..
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Android Go, düşük özelliklere sahip akıllı telefonlar için Google tarafından tasarlanmış bir Android işletim sistemidir.

Bu işletim sisteminin amacı, sınırlı telefon özelliklerine rağmen hoş bir kullanıcı deneyimi yaratmaktır. Birçok veri tasarrufu özelliği önceden yüklü olarak gelen işletim sistemi, optimize edilmiş Google uygulamalarını da barındırıyor.

Normal Android sistemine göre daha basitleştirilmiş olan Android Go, telefonu yormadan çalışabiliyor.

google

ANDROID İÇİN GOOGLE CAMERA GO YAYINLANDI

Google, Android Go işletim sistemine sahip ucuz akıllı telefonlar için yeni bir kamera uygulaması yayınladı. Google Camera Go ismi verilen uygulama, normal kamera uygulamalarından .çok daha hızlı ve basit çalışıyor.

Portre ve gece modu gibi birkaç özelliğe sahip yeni kamera uygulaması, Google'ın kendi algoritmaları sayesinde fotoğrafları en iyi duruma getirebiliyor.

GOOGLE CAMERA GO

İLK KULLANAN NOKIA OLDU

Google Camera Go uygulamasını kullanan ilk telefon, dün tanıtılan ve Android Go işletim sistemine sahip Nokia 1.3 modeli olacak.

Google, çok yakında daha fazla akıllı telefonun Camera Go uygulamasını kullanacağını açıkladı.

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Google, ucuz telefonlar için kendi kamera uygulamasını yayınladı

Google, ucuz telefonlar için kendi kamera uygulamasını yayınladı

Google, ucuz telefonlar için kendi kamera uygulamasını yayınladı

Google, ucuz telefonlar için kendi kamera uygulamasını yayınladıGoogle, ucuz telefonlar için kendi kamera uygulamasını yayınladı

Google, ucuz telefonlar için kendi kamera uygulamasını yayınladı

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