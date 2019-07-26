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Google, Wi-Fi şifrelerini topladığı için ceza aldı

Google'ın, Sokak Görünümü (Street View) servisi içinde kullanılan görüntüleri toplarken çevredeki tüm Wi-Fi şifrelerini izinsiz kaydettiği ortaya çıktı.

DHA | 26.07.2019 - 10:36..
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Bildiğiniz gibi Google, Street View (Sokak görünümü) uygulamasıyla dünya genelinde birçok yerin 360 derecelik fotoğraflarını çekerek sanal gezintiler hazırlıyor. Hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda kullanılan Sokak Görünümü uygulaması, bazen göründüğü kadar masum olmayabiliyor.

Google'ın, Sokak Görünümü (Street View) servisi içinde kullanılan görüntüleri toplarken çevredeki tüm Wi-Fi şifrelerini izinsiz kaydettiği ortaya çıktı.

google

GOOGLE, 'YANLIŞLIKLA OLDU' DEDİ

2007- 2010 yılları arasında gerçekleşen ve 30 ülkeyi kapsayan olay sonrası Google 'yanlışlıkla oldu' şeklinde açıklama yaptı, ancak şirketin bilinçli olarak araçlarına bu yazılımı kurduğu tespit edildi.

TOPLAMDA 13 MİLYON DOLARLIK CEZA

Olay sonrası ABD'de 38 eyalette ortak açılan dava sonucunda Google 7 milyon dolarlık cezaya çarptırılırken, şirketin veri toplama programını sonlandırması istendi.

Şirket ise bu talebin üzerine kaydettiği tüm verileri sildiğini duyurdu. Ancak söz konusu cezayı yeterli bulmayan davacıların ısrarı sonucunda, 2010 yılından bugüne uzayan süreçte sona gelindi. Google, toplamda 13 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

google

Google'ın bütün yan servislerini kapsayan Alphabet şirketinin geçtiğimiz yıl 30 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği düşünürsek, 13 milyon dolarlık ceza Google'ın sadece bir çerez parası.

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