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Google, yapay zeka ile akciğer kanserini erken teşhis edecek

Google, kanseri erken teşhis edebilecek yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini açıkladı.

DHA | 09.05.2019 - 14:26..
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Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zeka, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Büyük şirketler kendi yapay zeka teknolojileri için ciddi paralar harcarken, bu teknoloji üzerinde en çok kafa yoran şirketlerden biri de Google:

Teknoloji devi Google, kanserin çok erken evrelerini bile teşhis edebilecek yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.

Google, yapay zeka sisteminin, bilgisayarlı tomografi (CT) ile görülemeyen ve onkologların erken tanı koyamadığı hastalarda bile başarılı sonuçlar verdiğini iddia etti.

google

Cnet.com’un aktardığı habere göre, Google üretim müdürü Dr Lily Peng, şirketin yıllık teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, özellikle akciğer kanserinin erken teşhisinde bu yapay zeka erken tanı sisteminin kullanılabileceğini söyledi.

Bunun bir derin öğrenme modeli olduğunu belirten Peng, bu sistemin her altı radyologdan beşinin fark edemeyeceği akciğerdeki doku bozukluklarını erkenden tespit edebildiğini belirtti.

Üretim müdürü Peng, tüm hastalardaki erken teşhisin yaşamalarını yüzde 40 oranında artırabileceğini; bunun da çok umut verici olduğunu belirtirklen, ayrıca tıp alanından uzmanlarla bir araya gelerek bu teknolojiyi hastaların sağlıklarının geliştirilmesi için kullanabileceklerini açıkladı.

Google I/O 2019 etkinliğiyle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Etkinlikle ilgili diğer haberlerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

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